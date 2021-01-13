مجلس الدولة: انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المسار الدستوري

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 04:26 مساء
انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المسار الدستوري بالعاصمة طرابلس، 13 يناير 2020. (مجلس الدولة)

ناقشت لجنة المسار الدستوري خلال اجتماعها الثالث، الأربعاء، «السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العوائق التي تواجه عملية الاستفتاء».

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك».

- انطلاق اجتماع المسار الدستوري الليبي في القاهرة

وأشار البيان إلى استهداف المناقشات «الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة»، ولفت إلى تأكيد أعضاء اللجنة «حق الليبيين الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة».

يشار إلى أن مصر استضافت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الماضي، اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث تم التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية، وأطر الدستور الليبي الجديد.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«ريكسوس» يحتضن احتفالية رأس السنة الأمازيغية
ثقافة وفن
بوغبا يضع يونايتد في الصدارة لأول مرة منذ 2017 وقبل قمة ليفربول
رياضة عالمية
في حصيلة قياسية جديدة.. 4470 وفاة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة بالولايات المتحدة
دولى
بنس يرفض اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور لتنحية ترامب
دولى
«يوتيوب» يعلق قناة ترامب ويحذف فيديو بسبب «مخاطر العنف»
دولى
النائبة الجمهورية النافذة ليز تشيني: سأصوت لعزل ترامب
دولى
اللقاءات السرية تزاحم الوساطة الأممية.. تسريبات عن زيارة مبعوث إردوغان إلى شرق ...
ليبيا
ترامب يدعو إلى «السلام» و«الهدوء» في الولايات المتحدة
دولى
«الصحة التونسية»: فرض العزل العام الشامل لمدة 4 أيام اعتبارا من الخميس
عربى
بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تأثير خطير لانخفاض مستوى هذا الفيتامين في جسمك