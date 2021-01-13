مجلس الدولة: انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المسار الدستوري

انعقاد الاجتماع الثالث للجنة المسار الدستوري بالعاصمة طرابلس، 13 يناير 2020. (مجلس الدولة)

ناقشت لجنة المسار الدستوري خلال اجتماعها الثالث، الأربعاء، «السبل الكفيلة لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور، ومعالجة العوائق التي تواجه عملية الاستفتاء».



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، بحضور رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، وذلك حسب بيان منشور على صفحة مجلس الدولة بموقع «فيسبوك».

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وأشار البيان إلى استهداف المناقشات «الوصول إلى مرحلة الاستقرار المنشودة على أسُس صلبة ومتينة»، ولفت إلى تأكيد أعضاء اللجنة «حق الليبيين الأصيل في الاستفتاء على مشروع الدستور المُنجز من الهيئة التأسيسية المنتخبة».



يشار إلى أن مصر استضافت في الفترة من 11 إلى 13 أكتوبر الماضي، اجتماع المسار الدستوري بشأن ليبيا، برعاية الأمم المتحدة وبمشاركة وفدي مجلسي النواب والأعلى للدولة، حيث تم التباحث حول آليات حل الأزمة الليبية، وأطر الدستور الليبي الجديد.