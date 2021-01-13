توزيع إصابات «كورونا».. ارتفاع الحالات في الماية والزاوية المركز وزليتن

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

شهد عدد من المدن ارتفاعا في حالات الإصابة بفيروس «كورونا» في ليبيا، على رأسها الماية 34 حالة، والزاوية المركز 30 حالة، وزليتن بـ39 حالة، فيما سيطرت طرابلس على أغلب حالات الشفاء.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 640 إصابة بفيروس «كورونا المستجد» أمس الثلاثاء، و1082 حالة شفاء، وسبع حالات وفاة.

وأوضح المركز، في بيان اليوم، أنه تسلم 3662 عينة أمس، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 3022 عينة، فيما تأكدت إصابة 640 حالة منها 455 جديدة و185 مخالطة.

ليبيا تسجل 1082 حالة شفاء من «كورونا» و640 إصابة

وعن توزيع الإصابات فقد سجلت طرابلس 216 حالة جديدة، و71 مخالطة، ومصراتة ثماني حالات جديدة و47 مخالطة، والزاوية الغرب ست حالات جديدة والرجبان وصرمان والغريفة ثلاث حالات جديدة في كل منها، والمنشية الجميل أربع حالات جديدة وحالة مخالطة، والقره بوللي سبع حالات جديدة، والرياينة ثلاث حالات جديدة، وبني وليد حالتين جديدتين، والخمس خمس حالات جديدة.

وفي زليتن تم تسجيل 27 حالة جديدة، و12 مخالطة ومسلاتة حالتين مخالطتين، والسواني بن آدم ست حالات جديدة، وجنزور سبع حالات جديدة، وسوق الخميس امسيحل عشر حالات مخالطة، والجفارة عشر حالات جديدة، وسبها ست حالات جديدة، وحالة مخالطة، والشاطئ حالتين جديدتين، والبوانيس حالة جديدة، وأم الأرانب حالة مخالطة، وتراغن حالة جديدة، وقصر الأخيار خمس حالات جديدة، وأجدابيا سبع حالات جديدة، و12 حالات مخالطة، والسائح حالتين جديدتين، ووازن حالة جديدة، والجفرة حالتين جديدتين، والزهراء 18 حالة جديدة، والزاوية المركز 30 حالة جديدة و12 مخالطة، والعجيلات خمس حالات جديدة.

وفي قصر بن غشير تم تسجيل سبع حالة جديدة، وفي زلطن والحرابة وخليج السدرة حالتين جديدتين في كل منها، وفي صبراتة ثلاث حالات جديدة وأربع مخالطة، ورقدالين ست حالات جديدة، والماية 34 حالة جديدة والزنتان ثماني حالات مخالطة، وظاهر الجبل ثلاث حالات مخالطة، وغريان تسع حالات جديدة، وحالة مخالطة.

وتوزعت الـ1082 حالة شفاء، على طرابلس بـ902 حالة في طرابلس، وأربع حالات في خليج السدرة، وثلاث حالات في أجدابيا، و38 حالة في مصراتة وحالة في كل من وازن وظاهر الجبل، و12 حالة في سوق الخميس امسيحل، وحالتين في الكفرة، وعشر حالات في سبها، و22 حالة في الزنتان، وتسع حالات في السبيعة، و12 حالة في زليتن، ومثلها في صبراتة، و15 حالة في الزاوية المركز، و39 حالة في زلطن.

فيما توزعت سبع حالات وفاة، بحالة في كل من صبراتة وظاهر الجبل والسائح، وحالتين في مصراتة ومثلهما في الجميل.

وبذلك ارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس منذ ظهور الجائحة في ليبيا، إلى 106 آلاف و670 حالة، منها 21 ألفا و730 حالة نشطة حتى الآن، و1629 وفاة، بينما تعافى 83 ألفا و311 شخصا.