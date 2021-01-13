عقوب يطالب العاملين بالجهات الصحية بعدم التصرف في المعدات الطبية

وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب. (صحة الموقتة)

طالب وزير الصحة بالحكومة الموقتة، الدكتور سعد عقوب، مديري المستشفيات العامة والتعليمية والقروية والمديرين العاملين بالمراكز الطبية والجهات التابعة، ورؤساء مراكز العزل السريري بالبلديات وكل العاملين بالمستشفيات، بالمحافظة على المعدات الطبية وعدم المساس بها أو التصرف فيها لأي سبب من الأسباب، إلا بعد موافقة منه أو من تم تخويله بذلك.

وشدد وزير الصحة في خطابه، الذي نشرت وزارة الصحة نسخة منه اليوم، على تنظيم وجرد كل ما يسلم إليهم من أجهزة ومعدات طبية خاصة بمراكز العزل السريري.

وأضاف أنه «من يثبت عكس ذلك سيكون عرضة للمساءلة القانونية»، مؤكدا: «للأهمية يطلب التقييد والتنفيذ».

«صحة الموقتة» توجه بحصر أجهزة مصارف الدم

وفي نهاية ديسمبر الماضي، وجهت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة بحصر الأجهزة والمعدات الطبية بمصارف الدم المركزي التابعة لها.

جاء ذلك في خطاب لمدير إدارة المختبرات بالوزارة عقيلة حويل إلى مديري مصارف الدم، حيث دعاهم إلى إعداد لائحة بالاحتياجات من المواد التشغيلية للأجهزة لمدة ستة أشهر.