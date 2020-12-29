«صحة الموقتة» توجه بحصر أجهزة مصارف الدم

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 29 ديسمبر 2020, 11:38 صباحا
شعار وزارة الصحة بالحكومة الموقتة. (أرشيفية: الإنترنت)

وجهت وزارة الصحة في الحكومة الموقتة بحصر الأجهزة والمعدات الطبية بمصارف الدم المركزي التابعة لها.

جاء ذلك في خطاب لمدير إدارة المختبرات بالوزارة عقيلة حويل إلى مدراء مصارف الدم، حيث دعاهم إلى إعداد لائحة بالاحتياجات من المواد التشغيلية للأجهزة لمدة ستة أشهر، حسب بيان إدارة الإعلام بالوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وفي 17 ديسمبر الجاري، وجه وزير الصحة بالحكومة الموقتة الدكتور سعد عقوب بتوحيد آلية عمل مصارف الدم بالمنطقة الشرقية، لتوفير الدعم لجميع المستشفيات «ما يخفف على المريض مشاق البحث عن وحدات الدم و مشتقاته».

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