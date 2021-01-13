بدء اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 13 يناير 2021, 11:50 صباحا
اجتماع اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي، 13 يناير 2021، (البعثة الأممية)

بدأ اجتماع اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي، اليوم الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وانطلقت فعاليات الاجتماع بعزف النشيد الوطني، حسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا، على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وفي 3 يناير الجاري، أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، تأسيس اللجنة، ومهمتها الرئيسية «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقى».

وأمس الثلاثاء، دعا السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أعضاء اللجنة إلى «وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية»، مضيفا أن «لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام».

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