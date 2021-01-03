وليامز تعلن تأسيس اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي

الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، السبت، تأسيس اللجنة الاستشارية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، معربة عن أمتنانها لأعضاء الملتقى لمشاركتهم «الفعالة» و«البناءة».

وقالت البعثة في بيان، إنها تلقت ما مجموعه 28 ترشيحا وتزكية من الملتقى، مشيدة بـ«الحماس» الذي أبداه أعضاء الملتقى في عملية الترشيح والتزكية.

وقررت البعثة توسيع اللجنة الاستشارية إلى 18 عضوا من أجل «ضمان تنوع جغرافي وسياسي واسع النطاق»، إضافة إلى «ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية».

- وليامز تنوي تشكيل لجنة استشارية لتقريب وجهات النظر بين أعضاء ملتقى الحوار السياسي

وأوضحت أن ولاية اللجنة الاستشارية «محددة زمنيا بشكل صارم» وستكون مهمتها الرئيسية «مناقشة القضايا العالقة ذات الصلة باختيار السلطة التنفيذية الموحدة، وتقديم توصيات ملموسة وعملية لتقرر بشأنها الجلسة العامة للملتقي».

وشددت البعثة الأممية على أن «موعد الانتخابات الوطنية يبقى في 24 ديسمبر 2021 أمرا ثابتا بالنسبة» إليها مؤكدة أنه «مبدأ إرشادي وهدف لا يمكن التخلي عنه».

وتتكون اللجنة الاستشارية من:

- وافية سيف النصر

- سلطنة المسماري

- سيدة اليعقوبي

- محمد العجيلي الحسناوي

- محمد ادم لينو

- حسين الانصاري

- عبد الرحمن العبار

-أنس سعيد الحمري

- خالد الأسطى

- موسى فرج

- علي عبد العزيز

- سعيد صالح كلا

- عبدالله عثمان

- نزار كعوان

- الشيباني عبدالله الشيباني

- محمد اللافي

- أحمد الشركسي

- أبو بكر العبيدي

يشار إلى أن وليامز أعلنت منتصف ديسمبر نيتها تشكيل لجنة استشارية من أعضاء ملتقى الحوار السياسي «لتقديم المساعدة، على أمل أن تقرب وجهات النظر» بينهم حتى يتمكنوا «من إحراز تقدم ملموس» بشأن تحديد آلية اختيار السلطة التنفيذية الجديدة.