نورلاند يدعو اللجنة الاستشارية إلى وضع تطلعات الليبيين «فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية»

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 07:57 مساء
السفير الأميركي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند. (السفارة الأميركية في ليبيا)

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الثلاثاء، قدرة أعضاء اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي على «وضع تطلعات جميع الليبيين فوق المصالح الموالية لبعض الأطراف الليبية والخارجية» خلال اجتماعهم هذا الأسبوع في جنيف.

وقال نورلاند في تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»: «لديهم الفرصة للتوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل سلطة تنفيذية موقتة جديدة يمكن أن تمهد الطريق للانتخابات الوطنية في وقت لاحق من هذا العام»، مضيفا: «لديهم التفويض لاستعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير».

- وليامز تؤكد «الحاجة الملحة» للإسراع في توحيد السلطة التنفيذية والخروج من «الانسداد الحالي»

وفي وقت تمنى السفير الأميركي التوفيق لأعضاء اللجنة الاستشارية خلال اجتماعهم المقبل، الذي وصفه بأنه «يأتي في منعطف حاسم في العملية السياسية»، أكد «أنّنا نخشى أنّ فرصتهم للقيام بذلك (استعادة سيادة ليبيا والاستجابة لدعوة الشعب الليبي للتغيير) لن تدوم إلى الأبد».

يشار إلى أن الاجتماع الثاني لأعضاء اللجنة الاستشارية عقد في السادس من يناير الجاري عبر الاتصال المرئي بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، حيث استعرضت اللجنة وناقشت عديد المقترحات حول آلية الاختيار وإجراءات الترشيح للسلطة التنفيذية.

وخلال الاجتماع أكدت وليامز «الحاجة الملحة إلى الخروج من الانسداد الحالي، والإسراع في عملية توحيد السلطة التنفيذية»، وأعربت عن تقديرها «للجو الإيجابي جدًّا والتشاركي الذي ساد المناقشات»، فيما اتفق المشاركون على مواصلة الحوار خلال الأيام المقبلة، وعلى عقد اجتماعات مباشرة في جنيف الأسبوع الجاري.

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