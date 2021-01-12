«تبادل السجناء» محور مشاورات معيتيق ووزيرة الداخلية الإيطالية

معيتيق خلال لقائه في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 12 يناير 2020. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوشانا لامورجيزي، تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في مجال تدريب ورفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، وقوة مكافحة الإرهاب، وحرس الحدود البرية والبحرية.



وقال معيتيق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللقاء تطرق إلى إمكانية «وضع مبدأ عام فيما يخص تبادل سجناء البلدين في المستقبل».

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ووصل معيتيق، الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى بمقر وزارة الدفاع الإيطالية وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الذي أكد «العمل على نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية».



بدوره، أشاد معيتيق بالعلاقات الليبية - الإيطالية والدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري، وأكد تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.



معيتيق خلال لقائه في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 12 يناير 2020. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

معيتيق خلال لقائه في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 12 يناير 2020. (صفحة معيتيق على فيسبوك)