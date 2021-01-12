«تبادل السجناء» محور مشاورات معيتيق ووزيرة الداخلية الإيطالية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 09:02 مساء
معيتيق خلال لقائه في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 12 يناير 2020. (صفحة معيتيق على فيسبوك)

بحث نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد عمر معيتيق، الثلاثاء، في العاصمة الإيطالية روما، مع وزيرة الداخلية الإيطالية لوشانا لامورجيزي، تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة بين ليبيا وإيطاليا في مجال تدريب ورفع كفاءة منتسبي وزارة الداخلية، وقوة مكافحة الإرهاب، وحرس الحدود البرية والبحرية.

وقال معيتيق، عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن اللقاء تطرق إلى إمكانية «وضع مبدأ عام فيما يخص تبادل سجناء البلدين في المستقبل».

- وزير الدفاع الإيطالي يؤكد العمل علِى نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية مع «الوفاق»

ووصل معيتيق، الإثنين، إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى بمقر وزارة الدفاع الإيطالية وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، الذي أكد «العمل على نجاح الاتفاقية الفنية العسكرية الموقعة بين وزارتي الدفاع الليبية والإيطالية».

بدوره، أشاد معيتيق بالعلاقات الليبية - الإيطالية والدعم المقدم من الجانب الإيطالي في المجال العسكري، وأكد تشكيل لجنة فنية مشتركة من أجل خلق توأمة مع الجانب الإيطالي فيما يخص الطب العسكري والاستفادة من خبرته في هذا المجال.
 

معيتيق خلال لقائه في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 12 يناير 2020. (صفحة معيتيق على فيسبوك)
معيتيق خلال لقائه في روما مع وزيرة الداخلية الإيطالية، 12 يناير 2020. (صفحة معيتيق على فيسبوك)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو: إيران باتت مقرا جديدا لتنظيم القاعدة
دولى
واشنطن: مخاوف من أعمال عنف جديدة خلال مراسم تنصيب بايدن
دولى
نادر كارة: أتمنى تعاقد الأندية الليبية مع مدربين لا يعرفون اللغة العربية
رياضة محلية
إردوغان يرغب في «تحسين» علاقات تركيا مع الاتحاد الأوروبي
دولى
شعبان شكاب.. قصة شرطي أعاد آلاف الدينارات لأسرة مواطن مات في حادث
ليبيا
ضبط حاوية على متنها جهاز يستخدم في صناعة المخدرات بميناء الخمس البحري
ليبيا
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
تصنيف دولي: جواز السفر الليبي ضمن الـ10 الأسوأ عالميًّا
ليبيا
بالصور: السراج ومعيتيق يكرمان الطالبة الحاصلة على 100% في الثانوية العامة
ليبيا
بعد تغيير سعر الدينار.. «مجلس التطوير الاقتصادي» يتوقع زيادة 20% في الأسعار ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

جدل حول الملك الأمازيغي «شيشنق» بعد ظهور تمثال له بالجزائر