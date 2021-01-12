طرابلس تتصدر حالات الشفاء والإصابة.. ننشر توزيع إصابات كورونا في ليبيا

مركز العزل الصحي بمنطقة الشورى في الكفرة. (الإنترنت).

لا جديد في توزيع إصابات كورونا بليبيا، إذ تصدرت كالعادة طرابلس، في عدد الإصابات وحالات الشفاء، بعدما سجلت 274 إصابة و815 حالة شفاء أمس الإثنين.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض عن تسجيل 652 إصابة بفيروس كورونا المستجد، في عموم ليبيا أمس الإثنين، و992 حالة شفاء، و33 حالة وفاة.

وأوضح المركز، أنه استلم 3527 عينة موزعة على مختبراته بالبلديات، أظهرت التحاليل المعملية سلبية 2875 عينة، فيما تأكدت إصابة 652 حالة منها 487 جديدة و165 مخالطة.

وتوزعت حالات الإصابة على طرابلس بـ207 حالات جديدة، و67 حالة مخالطة، ومصراتة بـ45 حالة مخالطة، والزاوية الغرب 30 حالة جديدة، والرجبان بحالة جديدة، وصرمان بـ5 حالات جديدة، والمنشية الجميل 8 حالات جديدة، والقره بوللي بـ5 حالات جديدة، والرياينة بـ5 حالات جديدة، وبني وليد بـ22 حالة جديدة، والخمس 18 حالة جديدة، وزليتن 31 حالة جديدة و7 مخالطة، والسواني بن ادم بـ11 حالة جديدة، وجنزور 3 حالات جديدة، وسوق الخميس امسيحل حالة جديدة، وحالتين مخالطتين، ونالوت بـ3 حالات جديدة.

كما سجلت سبها 4 حالات جديدة، والشاطئ 5 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والغريفة حالة جديدة، و5 حالات مخالطة، ووادي عتبة حالتين جديدتين وحالتين مخالطتين، وطبرق 9 حالات جديدة، وإجدابيا حالتين جديدتين، و4 حالتين مخالطتين، وغدامس 4 حالات جديدة و9 حالات مخالطة، وجادو 3 حالات جديدة وحالتين مخالطتين، والجفرة 6 حالات جديدة، والزهراء 11 حالة جديدة.

وفي الزاوية المركز تم تسجيل 25 حالة جديدة، و16 مخالطة، والعجيلات 5 حالات جديدة، وقصر بن غشير 7 حالات جديدة، والزاوية الجنوب 7 حالات جديدة والسبيعة حالتين جديدتين وحالة مخالطة، والجميل 13 حالة جديدة، ورقدالين حالة جديدة، والعامرية 11 حالة جديدة، وقصر الأخيار 9 حالات جديدة، ودرج 3 حالات جديدة، والزنتان حالتين مخالطتين، وغريان 6 حالات جديدة، وزوارة حالة جديدة، وحالة مخالطة.

فيما توزعت 992 حالة شفاء حسب المدن، بـ815 حالة في طرابلس، و4 حالات في اجدابيا، و3 في السائح، و20 حالة في الجفرة، و31 حالة في الجميل، و24 حالة في سبها، و12 حالة في الزنتان، و20 حالة في مصراتة، و15 حالة في زوارة، و28 حالة في الزاوية المركز، و20 حالة في زليتن.

وتوزعت 33 حالة الوفاة، بـ7 حالات في طرابلس، وحالة في كل من الخمس وظاهر الجبل ومزدة وإجدابيا والشاطئ ووالعزيزية وترهونة وغريان، فضلا عن 3 حالات في العجيلات، ومثلها في زليتن، و4 حالات في الجميل، كما سجلت السواني بن ادم، ومصراتة وزوارة والزاوية الغرب حالتين لكل منها.

وبذلك ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا منذ ظهور الجائحة 106 آلاف و30 حالة، منها 22 ألفا و179 حالة نشطة، و1622 وفاة، بينما تعافى 82 ألفا و229 حالة.