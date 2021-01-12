أحوال الطقس اليوم: رياح قوية على طول الساحل وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3 و3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت

- السماء مغطاة كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من الساحل.

- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.

- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و3 أمتار.

- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.