أحوال الطقس اليوم: رياح قوية على طول الساحل وارتفاع الموج يتجاوز 3 أمتار

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 12 يناير 2021, 11:26 صباحا

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح نشطة إلى قوية على طول الساحل، تتراوح سرعتها بين 25 و30 عقدة.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع الموج سيتراوح بين 3 و3.50 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء مغطاة كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة من الساحل.
- الرياح شمالية غربية، سرعتها بين 10 و30 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، ويتراوح ارتفاع الموج بين متر و3 أمتار.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء مغطاة جزئيا إلى كليا بالسحب، مع فرصة سقوط أمطار متفرقة الليلة، تصحبها خلايا رعدية على الساحل من بنغازي إلى الجبل الأخضر.
- الرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، تتحول تدريجيا إلى شمالية غربية، سرعتها بين 15 و30 عقدة.
- البحر خفيف الموج إلى قليل الاضطراب، وارتفاع الموج يتراوح بين 0.75 و2.5 متر.
- درجة الحرارة 18 درجة مئوية، والرؤية جيدة إلى متوسطة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

استقالة وزير الأمن الداخلي الأميركي بالوكالة تشاد وولف
دولى
بايدن يتلقى الجرعة الثانية من اللقاح المضاد لـ«كوفيد-19»
دولى
الديمقراطيون يتخذون أول إجراء في مجلس النواب لإزاحة ترامب من السلطة
دولى
وصفت بالأكبر منذ عقود.. انطلاق محاكمة زعماء المافيا الإيطالية الأربعاء
منوعات
شركة «بيونتيك» ترجح صنع ملياري جرعة من لقاحها في 2021
دولى
إذاعة وتلفزيون فلسطين يطلقان «اليوم الإعلامي» ضد الاستيطان ومصادرة الأراضي
عربى
رئيسة مجلس النواب الأميركي: مستعدون لإطلاق إجراءات عزل ضد ترامب
دولى
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
«جنرال موتورز» تكشف سر تغيير شعارها
سيارات
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
داخلية الوفاق: تأمين مقر مركز الدراسات التاريخية بعد تعرضه لتهجم من مجموعة
ليبيا
شخصيات ثقافية ومهتمون بالشأن العام يوجهون «نداء عاجلا» لإنقاذ مركز الدراسات ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم