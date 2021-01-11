الثني يطلع على سير عمل مفوضية المجتمع المدني ودعمها الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 09:10 مساء
اجتماع الثني مع رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر. (الحكومة الموقتة)

اطلع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني خلال اجتماعه اليوم الإثنين مع رئيسة مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني ابريكة بالتمر على سير عمل المفوضية ودورها في دعم انتخابات المجالس البلدية، ومراقبتها، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحته على «فيسبوك».

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أكد خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، ضرورة الدفع بالمرأة في مؤسسات الدولة.

كما شدد الثني على أن «المرأة جزء لا يتجزأ من المجتمع، ومن حقها ممارسة كامل حقوقها والاضطلاع بدورها الرائد في شتى المجالات».

وطالب رئيس الحكومة الموقتة من رئيس مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني خلال الاجتماع بـ«ضرورة عقد لقاءات متتالية لدعم المفوضية، ولضمان دور المرأة في المجتمع»، وفق الحكومة الموقتة.

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