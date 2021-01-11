«الأرصاد»: طقس متقلب على غالب المناطق وسقوط أمطار شمالا

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 11 يناير 2021, 12:02 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يسود طقس متقلب على غالب مناطق ليبيا اليوم الإثنين، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، فيما تسقط أمطار وتهب رياح نشطة إلى قوية على المناطق الشمالية.

رأس اجدير- سرت- سهل الجفار- جبل نفوسة:
تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع سقوط أمطار متفرقة خاصة غدا الثلاثاء على بعض المناطق.
الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة اليوم، وتنشط من مساء غد على غالب المناطق، قد تتجاوز سرعتها 50 كلم/ الساعة.
درجات الحرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 18 و22 درجة، وتصل إلى 31 درجة على سرت وأبونجيم وتسجل انخفاضا غدا.

الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحدات- مرادة:
تكاثر السحب من جين إلى آخر ع سقوط أمطار متفرقة يوم الأربعاء.
الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مما يتسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، تتحول الرياح من مساء غد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة، قد تتجاوز سرعتها 50 كلم/ الساعة.
ودرجات الجرارة القصوى المتوقعة تتراوح بين 24 و28 درجة، وتسجل انخفاضا غدا على غالب المناطق.

الكفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المانطق، تتحول يوم العد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة.
الحرارة المتوقعة تتراوح بين 27 و31 درجة، وتصل على غدامس إلى 23 درجة، وتسجل انخفاضا غدا.

الكفرة- السرير- تازربو:
السماء صافية إلى قليلة السحب.
الرياح جنوبية شرقية وسرعتها بين الخفيفة والمعتدلة، وتتحول يوم الأربعاء إلى شمالية معتدلة السرعة.
الحرارة المتوقعة تتراوح بين 24 و27 درجة.

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