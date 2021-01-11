القبض على عصابة سرقة الأغنام في جادو

الثلاثة المقبوض عليهم بتهمة سرقة الأغنام في جادو. (داخلية الوفاق)

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، مساء الأحد، القبض على عصابة تسرق الأغنام في جادو، بعد ورود بلاغ إليها عن عمليات سرقة وسطو يقوم بها خارجون عن القانون.

وقالت الوزارة إن بلاغات وصلت إلى مراكز الشرطة بمديرية أمن جادو من قبل عدد من المواطنين مربي الأغنام بشأن تعرضهم للسرقة والسطو، وبعد البحث والتحري تمكنت دوريات عناصر مركز شرطة كاباو بالتعاون مع وحدة البحث الجنائي بالمديرية من ضبط تشكيل عصابي متكون من ثلاثة أشقاء من منطقة طمزين على متن مركبة آلية بها أغنام بالقرب من مناطق الرعي.



وأضافت: «بالاستدلال مع المتهمين اعترفوا بقيامهم بسرقة الأغنام وبيعها، كما اعترفوا أيضًا بتجهيز خمسين رأسًا من الأغنام استعدادًا لبيعها في الأسواق، واتخذت الاجراءات القانونية حيالهم».