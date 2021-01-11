رفض دخول شحنة أكياس بطاطس ميناء مصراتة البحري لاحتوائها على بذور الخشخاش

عينات من الشحنة المرفوضة من أكياس البطاطس. (مركز الرقابة على الأغذية)

أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية رفض دخول شحنة أكياس بطاطس «شيبس» بالبهارات إلى ليبيا عبر ميناء مصراتة البحري، وذلك لاحتواء المنتج على بذور الخشخاش.



وقال المركز، في بيان الأحد، إن المنتج يخص العلامة التجارية «لايز»، والكمية بلغت 200 كرتونة، وأن رقم التشغيلة الخاصة بالشحنة هو 7115.



في شأن آخر، شارك مسؤولون بمركز الرقابة في اجتماع مشترك، أمس الأحد، بمقر الإدارة العامة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض لوضع أساسيات اتفاقية التعاون المشترك بين المركزين للصحة الواحدة.



وتناول الاجتماع أهم نقاط العمل والأهداف التي سيتم العمل عليها، ومنها للتعاون في إقامة ورش العمل للتوعوية والتدريب في مجال مكافحة العدوى بالمصحات والمستشفيات، والمسوحات للسلع الغذائية، والتعاون بالمنافذ والاستشارات الفنية.

عينات من الشحنة المرفوضة من أكياس البطاطس. (مركز الرقابة على الأغذية)