عطلة رسمية في جالو وأوجلة وأجخرة غدا الإثنين لمناسبة الانتخابات البلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 يناير 2021, 07:53 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الحكومة الموقتة، اعتبار يوم غد الإثنين، 11 يناير 2021، عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص بلديات جالو وأوجلة وأجخرة، لمناسبة إجراء انتخابات المجالس البلدية فيها.

وجاء ذلك القرار «لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي»، وفق بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأهابت الحكومة في بيانها «بالسادة المواطنين من سكان بلديات الواحات الثلاث، أن يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي، هو يوم عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات، ويستثنى من ذلك كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك».

كما دعا البيان «كافة سكان هذه البلديات المشاركة الواسعة في اختيار مَن يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها كافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نائب ترامب سيحضر مراسم تنصيب بايدن رئيسا جديدا للولايات المتحدة
دولى
فضيحة تهز سمعة رئيس وزراء الجزائر الأسبق
عربى
انتقادات لـ«واتساب» بعد التعديلات الأخيرة
علوم وتكنولوجيا
ريال مدريد يرفض هدية سوء الأحوال الجوية في ليلة استفاقة ميسي
رياضة عالمية
بيرلو: كورونا؟ هناك مشاكل أخرى تواجه يوفنتوس
رياضة عالمية
ترامب يواجه احتمال إطلاق إجراءات عزله للمرة الثانية
دولى
وفاة مدرب الأجيال يوسف الشوشان في حادث سير
رياضة محلية
البعثة الأممية تتوقع إرسال عدد محدود من المراقبين الدوليين «المحايدين» غير ...
ليبيا
الرياضة الليبية تودع الحارس الهداف محمد لاغا
رياضة محلية
«تويتر» يغلق حساب ترامب
دولى
باشاغا يؤكد استعداده لتولي رئاسة الوزراء في حكومة وحدة وطنية
ليبيا
رئاسة ترامب تترنح وسط دعوات لاستقالته أو عزله
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الاقتصاد الليبي في العام 2021: توقعات بتزايد البطالة وارتفاع فواتير الاستيراد والتضخم