عطلة رسمية في جالو وأوجلة وأجخرة غدا الإثنين لمناسبة الانتخابات البلدية

رئيس الحكومة الموقتة عبد الله الثني (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت الحكومة الموقتة، اعتبار يوم غد الإثنين، 11 يناير 2021، عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص بلديات جالو وأوجلة وأجخرة، لمناسبة إجراء انتخابات المجالس البلدية فيها.

وجاء ذلك القرار «لضمان نجاح العملية الانتخابية من خلال مشاركة كافة أطياف المجتمع في هذا العرس الانتخابي»، وفق بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأهابت الحكومة في بيانها «بالسادة المواطنين من سكان بلديات الواحات الثلاث، أن يوم الإثنين الموافق 11 يناير 2021 ميلادي، هو يوم عطلة رسمية بمختلف المؤسسات الحكومية العاملة في نطاق اختصاص هذه البلديات، ويستثنى من ذلك كافة المؤسسات والجهات والأجهزة التي تتطلب طبيعة عملها تواجد العاملين بها، على أن يراعى حفظ حقوقهم في ذلك».

كما دعا البيان «كافة سكان هذه البلديات المشاركة الواسعة في اختيار مَن يمثلهم التمثيل الأفضل، وذلك ليتسنى لها الاستمرار في تقديمها كافة الخدمات لهذه البلديات عبر الجسم المنتخب الجديد».