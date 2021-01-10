القبض على متهمين بقتل مواطنين عمدا في طرابلس

المتهمين بالقتل عمدا بعد القبض عليهما، 10 يناير 2021 (مديرية أمن طرابلس)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم الأحد، القبض على متهمين بقتل مواطنين عمدا في غوط الشعال، وإحالتهما إلى النيابة.

وقالت المديرية إن رئيس مركز شرطة غوط الشعال العميد سالم أبوراوي أمر بتشكيل فريق من أعضاء التحري بالمركز للتقصي عن جريمتي القتل بناء على أوامر صادرة من النيابة العامة.

وأضافت أن هذه التحريات أسفرت عن «القبض على كل من: (م ب ص) المطلوب للنيابة العامة في قضية قتل عمد المواطن (ع م ر)، وكذلك القبض على (ع م ز) المتهم في قضية قتل عمد المواطن (أ ج ق) خلال العام 2014».

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين وأحيلا للنيابة العامة من حيث الاختصاص.