«تحريات» أجدابيا تضبط سارق الجرار الزراعي

أجدابيا - بوابة الوسط: صلاح ناصف | الأحد 10 يناير 2021, 11:46 صباحا
الجرار الزراعي المضبوط, (مديرية أمن أجدابيا)

تمكنت عناصر وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي أجدابيا من القبض على شخص سرق جرارا زراعيا من إحدى المزارع بالمدينة.

وقالت وحدة الإعلام بالمديرية، عبر صفحتها على فيسبوك، إنه بعد ورود بلاغ إلى قسم البحث الجنائي أجدابيا، عن سرقة جرار زراعي من إحدى المزارع الواقعة على طريق أجدابيا – بنغازي، كلف رئيس القسم الرائد عادل هلال وحدة التحريات بالبحث والتحري عن الأشخاص الذين قاموا بسرقة الجرار الزراعي.

وأضافت أنه من خلال عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات، ضبط أعضاء الوحدة الشاحنة وسائقها، التي تمت بواسطتها عملية سرقة الجرار الزراعي الذي عثر عليه مخبأ في إحدى المزارع على طريق أجدابيا - جالو.

وأوضحت أنه من خلال التحقيقات تبين أن الشخص المتهم قام ببيع الجرار بقيمة 13 ألف دينار ليبي، إلي أشخاص من الجنسية السودانية، جرى ضبطهم وإحالتهم إلى وحدة التحقيق بقسم البحث الجنائي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

الجرار الزراعي المضبوط, (مديرية أمن أجدابيا)
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