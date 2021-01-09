مؤسسة النفط: شاركنا في السيطرة على حريق محطة الوقود بمنطقة البيفي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 يناير 2021, 10:40 صباحا
جانب من عمليات إطفاء حريق محطة وقود في منطقة البيفي. (مؤسسة النفط)

أكدت المؤسسة الوطنية للنفط مشاركتها في السيطرة على حريق بمحطة الوقود بمنطقة البيفي شرق طرابلس، وقع مساء أمس الجمعة.

وقالت المؤسسة في بيان اليوم، السبت، إن الحريق شب في شاحنة الوقود أثناء تفريغ حمولتها بالمحطة، موضحة أنها شاركت في الإطفاء بناء على طلب هيئة السلامة الوطنية بالدعم والمساندة.

وسارعت جميع فرق الطوارئ بالمنطقة الغربية والجنوبية التابعة للمؤسسة التي تضم جميع الشركات النفطية بالمنطقة، واستطاعت أن تسهم في السيطرة على الحريق في وقت قياسي، بمشاركة الفرق التابعة لهيئة السلامة الوطنية، حسب البيان.

وأشار إلى أن شركة البريقة لتسويق النفط أسهمت في أعمال المكافحة منذ بدايتها ولحقت بها فرق الطوارئ من شركتي مليتة للنفط والغاز و«أكاكوس» للعمليات النفطية.

جانب من عمليات إطفاء حريق محطة وقود في منطقة البيفي. (مؤسسة النفط)
جانب من عمليات إطفاء حريق محطة وقود في منطقة البيفي. (مؤسسة النفط)
جانب من عمليات إطفاء حريق محطة وقود في منطقة البيفي. (مؤسسة النفط)
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