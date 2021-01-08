كونتي يؤكد للسراج أهمية الالتزام بموعد الانتخابات في ديسمبر 2021

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 07:48 مساء
السراج وكونتي خلال مباحثات في العاصمة الإيطالية روما الجمعة. (المجلس الرئاسي)

رحب رئيس الوزراء الايطالي جوزيبي كونتي بالجهود المبذولة في المسار السياسي الليبي برعاية الأمم المتحدة والتي توصلت إلى اتفاق على انتخابات تشريعية ورئاسية، مؤكداً خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج «أهمية الالتزام بالموعد المحدد لإجراءها في ديسمبر 2021».

واتفق السراج وكونتي الجمعة، خلال مباحثات في العاصمة الإيطالية روما «على تذليل العقبات أمام عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، كما تناولت المحادثات البرامج المشتركة المتعلقة بالهجرة غير الشرعية»، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

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وأكد رئيس الوزراء الإيطالي «اهتمام إيطاليا بتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا، وحرصها الكامل على تحقيق الأمن والاستقرار فيها بالتعاون والتنسيق مع حلفائها وشركائها الاوربيين»، حسب بيان الرئاسي.

من جهته، وحسب بيان الرئاسي، أعرب السراج عن «تقديره لموقف إيطاليا لداعم للمسار الديمقراطي»، وأوضح أن «حكومة الوفاق سخرت كافة الإمكانيات لتمكين المفوضية العليا للانتخابات من انجاز الاستحقاق الانتخابي في موعده وعلى أكمل وجه». مجددا التأكيد أن« نجاح مسارات الحل يعتمد بشكل كبير على وقف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي». 

على صعيد ملفات التعاون الثنائي، حيث اتفق الجانبان على تفعيل اتفاقات الصداقة والشراكة بين البلدين، واستمرار اللجنة الاقتصادية المشتركة في عقد اجتماعاتها. شارك في المباحثات وزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، و السفير الليبي لدى الاتحاد الأوروبي حافظ قدور، وسفير ليبيا لدى إيطاليا عمر الترهوني.

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