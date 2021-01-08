تعيين علي زرتي ناطقا باسم «أوقاف الوفاق»

شعار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

عينت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الجمعة، يوسف علي زرتي، ناطقا باسمها .

وبحسب بيان للهيئة اليوم، جاء ذلك في إطار «تنظيم العمل الإعلامي للهيئة، ولما للكلمة من أثر بالغ في التعبير عن القضايا العامة والخاصة بالدولة».

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ويأتي تعيين الـ«زرتي»؛ لتفعيل وسيلة تواصل دائمة وموثوقة مع كل الجهات والأفراد، وليكون لـ«الهيئة دورها وكلمتها فيما يمر بالبلاد من مواقف وأحداث، وكذلك لإيجاد مصدر وحيد ومؤكد لكل المعلومات وما يصدر عن الهيئة من أخبار أو أنشطة أو فعاليات».

فيما أكدت الهيئة أنه سيتم لاحقا نشر آلية التواصل المعتمدة من قبل الهيئة مع الناطق الرسمي، مع تحديد الأوقات الخاصة بذلك.