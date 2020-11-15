«أوقاف الوفاق» توافق على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس

شعار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

وافقت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق، على تدشين 4 مساجد في الخمس والجفارة وطرابلس.

وبحسب بيان للهيئة اليوم، انعقد الأربعاء الماضي، بمقر إدارة المساجد بالهيئة الاجتماع الرابع للجنة المكلفة بالبناء والصيانة للمساجد، في العام الحالي.

وقالت الهيئة إن الاجتماع انتهى بالموافقة على بناء مسجد عبدالعزيز بن باز التابع لمكتب أوقاف الخمس، ومسجدي مصعب بن عمير وسعد بن أبي وقاص التابعين لمكتب أوقاف الجفارة، ومسجد أم القرى التابع لمكتب أوقاف طرابلس.

كما انتهت اللجنة للموافقة على تزويد مسجد قاسم التابع لمكتب أوقاف الزاوية المدينة بكميات من الأسمنت والحديد، فضلا عن اعتماد مسجد الأنوار التابع لمكتب أوقاف الزاوية المدينة.

فيما قررت اللجنة إحالة عدد من الملفات إلى مكاتب الأوقاف بالمناطق، وهي عشرة ملفات لاستيفاء الشروط والضوابط اللازمة بمنح الإذن بالموافقة والاعتماد.