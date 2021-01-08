وضع حجر الأساس للطريق المزدوج بين البريقة وأجدابيا

وضع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الخميس، حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين هذه بلديتي البريقة وأجدابيا.
جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الثني في بلدية البريقة، حيث أشارت الحكومة الموقتة في بيان صحفي إلى أن هذا «المشروع الهام والاستراتيجي من شأنه تسهيل حركة السير بين البلديتين، والحد من حوادث الطرقات الاي حصدت أرواح الكثيرين على الطريق الحالي».
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كما اطلع الثني خلال الزيارة على أبرز احتياجات جامعة النجم الساطع، التي تعتبر من أوائل الجامعات التقنية في الوطن العربي وشمال أفريقيا. يشار إلى أن «النجم الساطع» افتتحت في العام 1981، وتخرج فيها العديد من الكوادر العاملة في مجال النفط والغاز. وتخرّج فيها منذ افتتاحها وحتى العام 2004 ميلادي نحو 5000 طالب، قبل أن ضمها لجامعة سرت، ومن ثم يتغير اسمها إلى المعهد العالي للتقنيات النفطية حتى العام 2015 ميلادي.
وخلال زيارة لميناء البريقة، أصدر رئيس الحكومة الموقتة تعليماته بضرورة معالجة المشاكل وفق للأولية وبحسب المتاح للحكومة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.