وضع حجر الأساس للطريق المزدوج بين البريقة وأجدابيا

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 08 يناير 2021, 01:19 صباحا
من زيارة الثني إلى البريقة. (الحكومة الموقتة)

وضع رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني، الخميس، حجر الأساس للطريق المزدوج الرابط بين هذه بلديتي البريقة وأجدابيا. 

جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الثني في بلدية البريقة، حيث أشارت الحكومة الموقتة في بيان صحفي إلى أن هذا «المشروع الهام والاستراتيجي من شأنه تسهيل حركة السير بين البلديتين، والحد من حوادث الطرقات الاي حصدت أرواح الكثيرين على الطريق الحالي».

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كما اطلع الثني خلال الزيارة على أبرز احتياجات جامعة النجم الساطع، التي تعتبر من أوائل الجامعات التقنية في الوطن العربي وشمال أفريقيا. يشار إلى أن «النجم الساطع» افتتحت في العام 1981، وتخرج فيها العديد من الكوادر العاملة في مجال النفط والغاز. وتخرّج فيها منذ افتتاحها وحتى العام 2004 ميلادي نحو 5000 طالب، قبل أن ضمها لجامعة سرت، ومن ثم يتغير اسمها إلى المعهد العالي للتقنيات النفطية حتى العام 2015 ميلادي.

وخلال زيارة لميناء البريقة، أصدر رئيس الحكومة الموقتة تعليماته بضرورة معالجة المشاكل وفق للأولية وبحسب المتاح للحكومة في هذا الظرف الذي تمر به البلاد.

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