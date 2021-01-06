«البريقة»: وصول الناقلة «أنوار الخليج» وعلى متنها 34 مليون لتر بنزين

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 06 يناير 2021, 07:49 مساء
ناقلة النفط جاز فينشر راسية في منطقة المخطاف في طرابلس، 6 يناير 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)

قالت شركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء، إن ناقلة النفط «أنوار أفريقيا» ما زالت مستمرة بتفريغ حمولتها المتبقية، البالغة 11 ألف طن متري من وقود البنزين، وإن الناقلة «أنوار الخليج» موجودة على منطقة المخطاف في طرابلس وعلى متنها 34 مليون لتر من وقود البنزين.

وأكدت الشركة، في بيان منشور على صفحتها بموقع «فيسبوك»، توالي وصول ورسو النواقل النفطية بجميع الموانئ البحرية على منطقة المخطاف، ومناطق التفريغ بشكل طبيعي، مع استمرار العمليات التشغيلية وتنفيذ عمليات التوزيع.

- شركة البريقة: وصول ناقلة النفط «أنوار أفريقيا»

وأشارت إلى انتهاء الناقلة «أنوار ليبيا» من إجراءاتها وغادرت لمعاودة الشحن، كما أبحرت الناقلة «Gaz Venture» ميناء بنغازي لتفريغ باقي شحنتها من الغاز المسال «2792 LPG» طن متري، واستمرار الناقلة «Gaz Concord» الواصلة مساء أمس في عمليات التفريغ بميناء الشعاب طرابلس.

وأشارت إلى أن نواقل النفط تصل تباعًا إلى موانئ طبرق ومصراتة والخمس والزاوية، وطمأنت المواطنين بسير عمليات المناولة وتسلم المحروقات من النواقل الليبية على امتداد الموانئ الليبية بشكل طبيعي.
 

ناقلة نفط راسية في منطقة المخطاف في طرابلس، 6 يناير 2020. (شركة البريقة لتسويق النفط)
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