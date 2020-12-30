شركة البريقة: وصول ناقلة النفط «أنوار أفريقيا»

ناقلة النفط «أنوار ليبيا» في ميناء طرابلس، 4 نوفمبر 2019، (شركة البريقة لتسويق النفط)

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، الأربعاء، وصول الناقلة «أنوار أفريقيا»، أمس الثلاثاء، لافتة إلى استعدادها للرسو على الرصيف بعد انتهاء الناقلة «أنوار ليبيا» من إفراغ حمولتها المتبقية، التي تقدر بنحو 13764 طنًّا متريًّا.



وطمأنت شركة البريقة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك» المواطنين الكرام بأن الوقود متوافر، وأن عملية دخول النواقل النفطية للموانئ الليبية تسير وفق الجدولة المعدة مسبقًا، وبطريقة طبيعية، وأن التزويد للشركات مستمر من ميناء طرابلس وجميع مستودعات الشركة.

- تفريغ 41 مليون لتر بنزين في خزانات «البريقة» بمستودع رأس المنقار



وأمس الثلاثاء، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط انتهاء ناقلة الوقود «LUCKY SAILOR» من عمليات ضخ وتفريغ حمولتها التي تزيد على 41 مليون لتر من وقود البنزين بخزانات الشركة بمستودع رأس المنقار.