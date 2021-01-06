طرابلس الأعلى في إصابات «كورونا» تليها مصراتة وزليتن

عنصران طبيان في المستشفى الميداني العسكري أجدابيا، (أرشيفية: صفحة المستشفى على فيسبوك)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 424 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، أمس الثلاثاء، منها 140 حالة بطرابلس.

وجاءت مصراتة ثانيا بـ34 حالة، ثم زليتن بـ30 حالة، و25 حالة في الزنتان، و20 حالة في الزاوية المركز، و17 حالة في الزهراء، و16 حالة في صبراتة، و15 حالة في سرت، و14 حالة في الماية، و11 حالة في العجيلات، وعشر حالات في الشاطئ، وثماني حالات في كل من باطن الجبل وغريان وجنزور وبني وليد والزاوية الغرب، حسب النشرة اليومية حول الوضع الوبائي الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء.

كما اكتشفت سبع حالات في كل من الغريفة وسبها، وخمس حالات في السائح، وأربع حالات في كل من صرمان وزلطن، وثلاث حالات في كل من المنشية الجميل والقرة بوللي، وحالتان في كل من قصر بن غشير وجادو والرجبان ووادي عتبة وأجدابيا وزوارة، وحالة واحدة في كل من الخمس وغات ونالوت والكفرة وسوق الخميس امسيحل والحوامد وكاباو.

وتماثل للشفاء 912 حالة في طرابلس، و17 حالة في سوق الخميس امسيحل، وعشر حالات في الزنتان، وحالة في أجدابيا، و19 حالة في مصراتة، و24 حالة في سبها، و30 حالة في صبراتة، و24 حالة في الزاوية المركز، و60 حالة في زوارة، وثماني حالات في قصر الأخيار، و86 حالة في زليتن.

في حين توفي عشرة مصابين، بينهم حالة في كل من أجدابيا والخمس، وحالتان في كل من صرمان وزوارة وقصر بن غشير وقصر الأخيار.