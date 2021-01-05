«مكافحة الأمراض»: 481 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 حالات وفاة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 يناير 2021, 10:35 صباحا
طبيبة في برج الأمل ببنغازي تطالع أشعة أحد المرضى، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 481 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الإثنين.

وتماثل للشفاء 956 مصابا، في حين توفي 10 آخرون، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

وتسلم المركز 3554 عينة موزعة كالتالي: المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1128 عينة، ومختبر مركز بنغازي الطبي 451 عينة، ومختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية 1100 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني مصراتة 224 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني غريان 57 عينة.

إضافة إلى مختبر المركز المرجعي زليتن 123 عينة، ومختبر المركز الوطني للصحة الحيوانية 227 عينة، ومختبر كلية الطب البشري جامعة طرابلس 95 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني سرت 55 عينة، ومختبر فرع المركز الوطني الكفرة 6 عينات، والمختبر الطبي إدارة الخدمات الصحية بني وليد 88 عينة.

وبذلك وصل إجمالي الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 102 ألف و456 حالة، منها 24 ألفا و676 نشطة، و76 ألفا و244 متعافيا، في حين توفي 1536 آخرون منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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