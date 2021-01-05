أحوال الطقس اليوم: استمرار الأجواء الباردة غربا

سماء ملبدة بالغيوم، (تعبيرية: بوابة الوسط)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تبقى الأجواء باردة نسبيا على مناطق غرب ليبيا.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء، أن الأجواء ستميل للدفء تدريجيا بداية من الخميس المقبل.

رأس اجدير - مصراتة - سهل الجفارة - جبل نفوسة

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 15 و17 درجة مئوية، ولا تتجاوز 12 درجة مئوية على أغلب المرتفعات الجبلية.

الخليج - سهل بنغازي حتى امساعد - الواحات - مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض مناطق الدواخل، والرياح شمالية شرقية، معتدلة السرعة، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 16 و22 درجة مئوية، ولا تتجاوز 14 درجة مئوية على مرتفعات الجبل الأخضر.

الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة

السماء قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 18 و26 درجة مئوية، ولا تتجاوز 16 درجة مئوية على غدامس والجفرة.