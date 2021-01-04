بدء تعبئة المسار الأوسط للنهر الصناعي المغذي طرابلس وغريان وبني وليد وترهونة

أحد العاملين بجهاز النهر الصناعي في موقع الشويرف. (الإنترنت)

أكد مدير شركة المياه بمدينة بني وليد، يوسف الجدك، لـ«بوابة الوسط» إتمام عملية صيانة الصمامات بموقع النهر الصناعي في الشويرف، مساء اليوم الإثنين، والبدء في تعبئة المسار الأوسط المغذي مدن بني وليد وترهونة وطرابلس وغريان.