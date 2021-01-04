مدارس بني وليد تستقبل تلاميذها بإجراءات وقائية مشددة

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الإثنين 04 يناير 2021, 04:37 مساء
تلميذة بإحدى مدارس بني وليد تتبع الإجراءات الوقائية قبل دخول الفصل. (الإنترنت)

استقبلت المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببني وليد تلاميذها في بداية العام الدراسي تحت إجراءات وقائية مشددة، تمثلت في التعقيم وارتداء الكمامات وتقسيم الطلبة بالفصل الواحد على مجموعتين بواقع 3 أيام في الأسبوع لكل مجموعة، مع الحفاظ على التباعد الجسدي بين كافة الطلبة.

وأوضح مدير مكتب الإعلام والتواصل بمراقبة التعليم ببني وليد، عمر صالح لـ«بوابة الوسط» أن عودة الدراسة تأتي ضمن الخطة البديلة التي وضعتها وزارة التعليم، والتي تتضمن تقليل أيام الدراسة إلى 3 أيام في الأسبوع، وتطبيق التباعد الاجتماعي بين الطلبة وارتداء الكمامات وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية.

وأضاف صالح أن المدارس التابعة لمراقبة التعليم ببني وليد تقوم باستخدام المعقمات وقياس درجة الحرارة لكافة الطلبة يوميا وسط إرشادات توعوية بالمحافظة على تطبيق المعايير التنظيمية والصحية اللازمة للمحافظة على صحة الطلبة في ظل تفشي جائحة كورونا.

تلاميذ بإحدى مدارس بني وليد يرتدون الكمامات قبل دخول الفصل. (الإنترنت)
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