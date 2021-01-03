مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس: على رجال الأمن ردع كل من يخالف القانون

مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس العقيد عبدالحكيم صالح، 3 يناير 2021 (داخلية الوفاق).

ناقش مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، العقيد عبدالحكيم صالح، اليوم الأحد، مع رؤساء الأقسام والوحدات بالإدارة، عددًا من الملفات الأمنية المتعلقة بسير العمل.

جاء ذلك في اجتماع عقده صالح، حيث شدد على ضرورة الضبط والربط في أداء الواجب الأمني والرفع من الحس الأمني واليقضة أثناء القيام بالمهام المكلف بها أعضاء الإدارة أثناء تأديتهم واجباتهم، وفق ما نشرته صفحة وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق على موقع «فيسبوك».

ردع كل من يخالف القانون

ودعا مدير إدارة إنفاذ القانون فرع طرابلس، إلى «ضرورة معاملة المواطنين معاملة حسنة أثناء القيام بالمهام الميدانية لإظهار الصورة المثلى لرجال الشرطة ووزارة الداخلية»، موضحًا أن «ما يقوم به كافة رجال الأمن يأتي في المقام الأول لخدمة المواطن باعتباره المحور الرئيسي في العملية الأمنية».

وتابع: «رجال الأمن والشرطة تقع على عاتقهم مهام صعبة خاصة في ظل الظروف الراهنة، التي تتطلب منا بذل مزيد الجهد لبسط الأمن وردع كل مَن يخالف القانون». كما شهد الاجتماع استماع صالح للمشاكل والعراقيل التي تواجه منتسبي الإدارة، لـ«وضع الحلول لها وإنجاح سير العمل بما يضمن الوصول إلى نتائج إيجابية تخدم الصالح العام».