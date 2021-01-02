«الأرصاد»: أمطار متفرقة على الساحل من طرابلس إلى مصراتة والخليج حتى درنة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 02:31 مساء

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسقط أمطار متفرقة مساء اليوم السبت وغدًا الأحد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة، وكذلك احتمال سقوط أمطار متفرقة اليوم على الخليج ودرنة.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت:
- السماء قليلة السحب تتكاثر مساءً مع سقوط أمطار متفرقة الليلة ويوم الغد على الساحل الممتد من طرابلس إلى مصراتة.
- سرعة الرياح تتراوح بين 5 و15 درجة، وستكون هناك رياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية، متغيرة الاتجاه.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و0.75 متر، والبحر هادئ إلى خفيف الموج .
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و20 درجة. والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار .

الساحل من الخليج إلى طبرق:
- السماء مغطاة جزئيًّا بالسحب تتكاثر أحيانًا مع سقوط أمطار متفرقة اليوم على الخليج ودرنة وغدًا على طول الساحل.
- الرياح جنوبية شرقية وتكون جنوبية غربية ظهر اليوم على الجبل الأخضر، وسرعتها بين 10 و20 عقدة.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.50 و1.00 متر، والبحر خفيف الموج.
- درجة حرارة سطح البحر بين 18 و 20 درجة، والرؤية جيدة وتكون متوسطة أثناء سقوط الأمطار.

جدول بحالة الطقس على عدد من الموانئ الليبية اليوم السبت 2 يناير 2021. (مركز الأرصاد الجوية)
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