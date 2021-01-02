مؤسسة النفط: تشغيل مصنع الإثيلين بشركة رأس لانوف قريبا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 يناير 2021, 10:14 صباحا
صنع الله من الطائرة خلال وصوله إلى مقر شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (الشركة)

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط منح الإذن بالبدء في المراحل التشغيلية لمصنع الإثيلين بشركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز، على أن تتولى الإدارة العامة للعمليات القيام ببدء تجارب التشغيل، ومن ثم افتتاح المصنع قريبا. 

جاء هذا الإعلان خلال زيارة تفقدية قام بها رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، إلى الشركة الأربعاء الماضي، وأثنى خلالها على جهود العاملين في «إنقاذ هذا الصرح من هذا التوقف المدمر وحرصهم الشديد على تنفيذ خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي، على الرغم من كل الظروف القاهرة والاستثنائية».

وأضاف صنع الله أنه سعيد بوجوده داخل شركة رأس لانوف «التي تعني له الكثير لأن معظم حياته المهنية عاشها بين أركانها»، حسبما جاء في بيان صادر عن الشركة، الجمعة. وخلال الزيارة، تقدمت الشركة بطلب لكي تستضيف اجتماعات الجمعية العمومية لشركات القطاع خلال العام 2021.

إنجاز مشاريع إعادة تشغيل مجمع رأس لانوف
من جانبه، قال عضو مجلس إدارة مؤسسة النفط جاد الله العوكلي إنه سعيد بـ«النجاحات التي تحققها الشركة في الآونة الأخيرة، وبنسب الإنجاز العالية لمشاريع الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع»، متمنيًا التوفيق في استكمال ما تبقى من خطة إعادة تشغيل المجمع الصناعي.

كما قدمت الإدارة العامة للعمليات عرضا تقديميا للأنشطة المهمة التي نُفذت من الخطة الرئيسية لإعادة تشغيل المجمع الصناعي، وتوضيحا للموقف من حيث الجاهزية التشغيلية للمصانع في الوقت الراهن.

بدوره، أشار عضو مجلس إدارة الشركة، مدير عام العمليات عبدالرزاق زريبة إلى «الجاهزية التامة والكاملة لتشغيل مصنعي البولي والإثيلين، خصوصا أنه في هذه الأثناء تجرى التجارب التشغيلية النهائية للتحويرة الرئيسية لتزويد مصنع الإثيلين بمادة النافثا وهي تسير على أحسن ما يرام».

وأضاف أن مصنع البولي جاهز للتشغيل بكامل قدرته الإنتاجية بمجرد وصول كميات غاز الإثيلين المطلوبة للتشغيل، متابعا: «كل ذلك يأتي بالتوازي مع جاهزية وحدات الإطفاء داخل المجمع وجاهزية كل الإدارات التي لها علاقة مباشرة بالعمليات التشغيلية للمصانع».

استقبال صنع الله لدى وصوله إلى مقر شركة رأس لانوف لتصنيع النفط والغاز. (الشركة)
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