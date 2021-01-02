الرعيض لـ«بوابة الوسط»: وفد رجال أعمال ليبي يزور القاهرة الشهر المقبل

رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض. (الإنترنت)

أعلن رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة محمد الرعيض، الجمعة، عن استعدادات تجري لزيارة وفد من رجال الأعمال الليبيين إلى القاهرة شهر فبراير المقبل لبحث تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الجانب المصري في مختلف القطاعات.

وأوضح الرعيض، في تصريح خاص إلى «بوابة الوسط»، أن وفد رجال الأعمال الليبيين من غرب وشرق وجنوب البلاد، يعملوان في قطاعات مواد البناء والأغذية وغيرها من القطاعات.

ونبه رئيس اتحاد الغرف إلى أهمية زيارة وفد اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا إلى العاصمة طرابلس في 27 ديسمبر الماضي، مشيرا إلى تلقي إشارات إيجابية من مصر لتعزيز التعاون وتسهيل حركة انتقال البضائع بين البلدين.

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وفي 27 ديسمبر الماضي، زار العاصمة طرابلس وفد من اللجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا برئاسة اللواء أيمن بديع، ومدير إدارة ليبيا مساعد وزير الخارجية المصري السفير محمد أبوبكر، والتقى الوفد مع نائب رئيس المجلس الرئاسي احمد معيتيق ووزير الداخلية المفوض فتحي باشاغا ووزير الخارجية المفوض محمد سيالة.

وفي فبراير العام 2019، وقعت الغرفة التجارية الليبية المصرية المشتركة بروتوكول تعاون مع غرفة مواد البناء المصرية، بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين في مجال مواد البناء، خاصة مع حاجة السوق الليبي لمواد خام البناء اللازمة لمشروعات إعادة الإعمار.