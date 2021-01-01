السيطرة على حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الجمعة، إن فرق الإطفاء باشرت السيطرة على حريق شب بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن بلاغا ورد إلى إدارة السلامة العامة «عند نحو الساعة السادسة مساء ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020» باندلاع حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأضافت أن فرقة المناوبة بمركز الإطفاء بإدارة السلامة العامة «قامت بالتوجه بسيارة الإطفاء إلى الحريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس»، مشيرة إلى أن «الحريق كان تحت برج خط 220 ك.ف السرّاج».

وأكدت الشركة أن «فرقة الإطفاء باشرت بالسيطرة على الحريق باستخدام المياه»، وذلك «بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية فريق الإطفاء وتحوّطات الأمان من التيار الكهربائي لخط الجهد الفائق حيث يتعذر فصل الخط»، لافتة إلى أن الدخان المتصاعد جراء الحريق كان «يؤثر سلبا على كفاءة عمل وحدات التوليد بالمحطة».

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)