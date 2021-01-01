السيطرة على حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 10:06 مساء
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)

قالت الشركة العامة للكهرباء، مساء اليوم الجمعة، إن فرق الإطفاء باشرت السيطرة على حريق شب بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت الشركة إن بلاغا ورد إلى إدارة السلامة العامة «عند نحو الساعة السادسة مساء ليوم الخميس الموافق 31 ديسمبر 2020» باندلاع حريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس.

وأضافت أن فرقة المناوبة بمركز الإطفاء بإدارة السلامة العامة «قامت بالتوجه بسيارة الإطفاء إلى الحريق بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس»، مشيرة إلى أن «الحريق كان تحت برج خط 220 ك.ف السرّاج».

وأكدت الشركة أن «فرقة الإطفاء باشرت بالسيطرة على الحريق باستخدام المياه»، وذلك «بعد أخذ الاحتياطات اللازمة لحماية فريق الإطفاء وتحوّطات الأمان من التيار الكهربائي لخط الجهد الفائق حيث يتعذر فصل الخط»، لافتة إلى أن الدخان المتصاعد جراء الحريق كان «يؤثر سلبا على كفاءة عمل وحدات التوليد بالمحطة».

فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
فريق الإطفاء أثناء إخماد النيران بمكب القمامة الملاصق لمحطة كهرباء جنوب طرابلس. (الشركة العامة للكهرباء)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بعد «بريكست».. هل تحظى بريطانيا بمكانة «أقوى» في العالم كما يأمل جونسون؟
دولى
كاركاتير خيري - بعد 2020 العالم يتطلع إلى 2021
كاريكاتير
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996
ليبيا
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين