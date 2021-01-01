«الواحة» تؤكد استمرار صيانة خط نقل النفط الخام بين حقل السماح وميناء السدرة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 يناير 2021, 04:31 مساء
أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام، الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي, (شركة الواحة)

أكدت شركة الواحة للنفط استمرار أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام، الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي «ضمن المساعي الحثيثة لتطبيق رؤية لجنة الإدارة لإعادة تأهيل المرافق الإنتاجية».

وبحسب بيان للشركة اليوم، يستمر العمل بشكل منتظم من أجل صيانة واستبدال أجزاء متهالكة من خطوط أنابيب نقل النفط الخام 32 بوصة، الرابطة بين حقل السماح بمحطة القطار، وحقل الظهرة حتى ميناء السدرة بطول 123 كم، بأربعة مواقع مستهدفة بالتعاون بين إدارة العمليات ومتابعة عملية الإنشاء من قبل قسم الهندسة وبدعم قسم الخدمات والنقل، ومع تطبيق معايير السلامة المعمول بها في الشركة.

وأوضح بيان الشركة أنه من المقرر الانتهاء من المشروع المدة القريبة القادمة.

من جانبه أشاد رئيس لجنة الإدارة بالشركة بالجهود المبذولة لإعادة تأهيل شبكات نقل النفط، في ظل ظروف استثنائية وتحقيق تقدم ملحوظ في أداء العمل، بما ينعكس بشكل إيجابي على الصادارات ويضمن سلامة البيئة وتفادي أي تسريبات محتملة.

أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام، الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي, (شركة الواحة)
أعمال مشروع صيانة خط نقل النفط الخام، الواصل بين حقل السماح وميناء السدرة النفطي, (شركة الواحة)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تتراجع 20% في 2020
اقتصاد
«الصحة العالمية» تمنح موافقتها الطارئة الأولى على لقاح «فايزر-بايونتيك»
دولى
«داخلية الوفاق»: ترحيل 5360 مهاجرا عبر الرحلات الجوية خلال العام 2020
ليبيا
العالم يبدأ استقبال 2021 تحت قيود «العزل»
دولى
كاركاتير حليم - ليبيا في العام 2021
كاريكاتير
العدد 267 من جريدة «الوسط»: تحولات إقليمية ودولية إزاء الملف الليبي في ختام 2020
ليبيا
حصاد 2020 في فلسطين: 4400 معتقل بالسجون الإسرائيلية منهم 170 طفلا
عربى
مستقبل ميسي.. مادة دسمة في سوق الانتقالات الشتوية
رياضة عالمية
«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لتفادي الإصابة بـ«كورونا» مرتين