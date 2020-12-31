مصرف ليبيا المركزي يعلن ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 07:57 مساء

أعلن مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، ضوابط بيع النقد الأجنبي للأغراض الشخصية من قبل المصارف، على أن يكون ذلك «عن طريق الرقم الوطني لكل مواطن ليبي يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما فما فوق»، بحسب منشور إدارة الرقابة على المصارف والنقد الذي نشره المصرف عبر صفحته على «فيسبوك».

ونصت الضوابط على أن «يكون الحد الأقصى لما يتم تحويله للشخص الواحد من خلال جميع المصارف العاملة في ليبيا وعبر الوسائل المذكورة أدناه مبلغ وقدره 20 ألف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة، شريطة أن يدير حسابا مصرفيا طرف المصرف الذي يتم التحويل عن طريقه».

وحدد المنشور أن تكون عملية التحويل عن طريق «إصدار وشحن بطاقة الفيزا (Visa) أو ماستر كارد (Master Card) الدولية، وبما لا يتجاوز مبلغ عشرة آلاف دولار فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة» و«إجراء حوالات سريعة بالعملة الأجنبية للأغراض الشخصية عن طريق ويسترن يونيو (Western Union) أو موني غرام (Money Gram) الدولية، بحيث لا تتجاوز الحوالة الواحدة مبلغ ألفي دولار أميركي فقط أو ما يعادله من العملات الأخرى وبما لا يتجاوز عشرة آلاف دولار أو ما يعادله من العملات الأخرى في السنة».

وشدد إدارة الرقابة على المصارف والنقد على أن «تقتصر العمولة التي يتقاضاها المصرف عن الحوالات السريعة على ما هو محدد وفقا للاتفاق مع شركتي الحوالات السريعة ويسترن يونيون (Western Union) أو موني غرام (Money Gram) ولا يحمل المواطن أية مصاريف أو عمولات إضافية»، على أن «تكون عمولة إصدار وإدارة البطاقات المصرفية الدولية وفقا للتعليمات الصادرة بموجب منشود هذه الإدارة إ.ر .م رقم (1/2019) الصادر بتاريخ 16 يناير 2019 وذلك على النحو المبين في الجدول التالي:  

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996
ليبيا
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»