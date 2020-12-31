معيتيق يفتتح الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب في تاجوراء بعد صيانتها

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 05:42 مساء
معيتيق يفتتح الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب في تاجوراء بعد صيانتها. الخميس 31 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)

افتتح نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أحمد عمر معيتيق، صباح اليوم الخميس، رفقة مدير عام المركز الوطني لعلاج وجراحة أمراض القلب في تاجوراء، الدكتور عبدالرؤوف فارس، الأقسام الطبية والتشخيصية بعد استكمال عملية الصيانة والتحوير التي خضعت لها أخيرا.

وقالت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء عبر صفحتها على «فيسبوك» إن حفل الافتتاح حضره آمر منطقة طرابلس العسكرية، اللواء عبدالباسط مروان، ورؤساء الأقسام الطبية والعاملون بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم.

وأضافت أن معيتيق أجرى جولة تفقدية للأقسام الطبية بالمركز اطلع خلالها على التجهيزات الحديثة التي زودت بها حتى تتمكن من تقديم خدمات طبية ذات جودة للمرضى، من أجل استعادة ثقة المريض في الطبيب الليبي وتوطين العلاج بالداخل.

وشدد معيتيق خلال زيارته على ضرورة الاهتمام بالعناصر البشرية ورفع كفاءتها، لا سيما العناصر الطبية المساعدة باعتبارها عصب الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الطبية.

واستعرض مدير المستشفى الدكتور عبدالرؤوف فارس أمام معيتيق المشاكل والصعوبات التي أعاقت تقديم خدمات طبية للمرضى قبل إجراء الصيانة بالأقسام، مؤكدا أن المستشفى بات باستطاعته الآن تقديم خدماته في العديد من التخصصات الطبية ليس في علاج أمراض القلب باعتباره المركز المتخصص في المنطقة الغربية، لأن «الصيانة والتجهيزات الحديثة ستكون حافزا لبذل المزيد من الجهد والعطاء» بحسب إدارة التواصل والإعلام.

معيتيق يتفقد الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب في تاجوراء بعد صيانتها. الخميس 31 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
معيتيق يفتتح الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب في تاجوراء بعد صيانتها. الخميس 31 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
حفل افتتاح الأقسام الطبية والتشخيصية بمستشفى القلب في تاجوراء بعد صيانتها. الخميس 31 ديسمبر 2020. (إدارة التواصل والإعلام)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«كورونا» يضرب البطل الليبي «القرقني»
رياضة محلية
أميركا و4 دول أوروبية تؤكد دعمها نجاح الملتقى السياسي ومسارات الحوار الليبي
ليبيا
عقيلة يحذر من «المسارات الموازية» ويرفض مبدأ «المغالبة العددية»
ليبيا
«تعليم الوفاق»: الدراسة بنظام 3 أيام أسبوعيا.. وتوفير فصول دراسية متنقلة كخطة ...
ليبيا
«تعليم الوفاق»: تقليص المقررات بما لا يتجاوز 25%.. واعتماد الإطار الوبائي لعودة ...
ليبيا
سيالة يطالب روسيا بـ«دعم خروج المقاتلين الأجانب» من ليبيا
ليبيا
وثائق: بريطانيا عارضت رغبة بيل كلينتون توسيع العقوبات على ليبيا في 1996
ليبيا
تشاووش أوغلو: تركيا لا تنكر حقيقة تأثر المحادثات الليبية بالوضع العسكري على ...
ليبيا
باسكال سوريوت: لقاح استرازينيكا يؤمن حماية بنسبة 100 بالمئة ضد الحالات الحادة من...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

فئات مستبعدة من التطعيم ضد «كورونا»