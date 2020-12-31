توقف الاتصالات الهاتفية في المنطقة الشرقية الجمعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 04:05 مساء
مقر شركة هاتف ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة هاتف ليبيا، الخميس، توقف خدماتها عن المنطقة الشرقية غدا الجمعة، لغرض صيانة كابل الألياف البصرية بمنطقة بشر- البريقة.

وقالت الشركة عبر صفحتها بموقع «فيسبوك»: «تعتذر شركة هاتف ليبيا لمشتركيها الكرام عن توقف خدماتها عن المنطقة الشرقية لغرض صيانة كابل الألياف البصرية بمنطقة بشر- البريقة، وذلك يوم الغد الجمعة الموافق عند الساعة التاسعة صباحا حتى الانتهاء من الصيانة».

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ولم تحدد الشركة موعدا لعودة خدماتها للمنطقة الشرقية، لكنها أكدت: «حتى الانتهاء من الصيانة سنعلمكم عند رجوع حركة الاتصالات».

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