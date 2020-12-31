«الأرصاد»: الرؤية جيدة على طول الساحل

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 10:45 صباحا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تكون الرؤية جيدة على طول الساحل اليوم الخميس.

وأظهرت نشرة الصيد البحري الصادرة عن المركز أن ارتفاع الموج لن يتجاوز 1.5 متر.

الساحل من رأس اجدير إلى سرت
- السماء قليلة السحب، تتكاثرا أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى شمالية شرقية على الساحل من زوارة إلى الخمس، وبحرية على باقي الساحل.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.23 متر.
- البحر هادئ إلى خفيف الموج
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة.

الساحل من الخليج إلى طبرق
- السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا.
- الرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية تصبح تدريجيا شمالية غربية إلى شمالية شرقية، سرعتها بين 5 و15 عقدة، وتصل إلى 20 عقدة على الساحل من الخليج إلى بنغازي.
- ارتفاع الموج يتراوح بين 0.25 و1.25 متر، ويصل إلى 1.5 متر على ساحل بنغازي
- البحر هادئ إلى خفيف الموج.
- درجة الحرارة تتراوح بين 18 و20 درجة مئوية والرؤية جيدة.

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