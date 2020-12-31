مصراتة تسجل حالتي وفاة بـ«كورونا» جديدتين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 31 ديسمبر 2020, 09:05 صباحا
مقر مركز عزل في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة أزمة جائحة فيروس «كورونا المستجد» ببلدية مصراتة، أن إجمالي المصابين بالفيروس في مراكز العزل وصل إلى 27 حالة، مع تسجيل حالتي وفاة جديدتين بها.

وأوضحت في بيان أنه يوجد 15 حالة في العناية الفائقة، منبهة بأن هذه الإحصائية تخص يوم أمس الأربعاء.

وأشارت إلى أن مراكز العزل بالبلدية فيها 164 سرير إيواء، و85 سرير عناية فائقة، مؤكدة أن عدد حالات الإيواء منذ انتشار الفيروس في مصراتة وحتى 30 نوفمبر الماضي بلغ 318 حالة.

وتركزت غالبية الحالات في مركز العزل بالمعهد القومي للأورام بواقع 222 حالة، ومستشفى الصدرية زريق بـ79 حالة، ومركز العزل بالكراريم بـ17 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات خلال الفترة ذاتها 125 حالة، منها 102 في معهد الأورام، و23 في مستشفى الصدرية.

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