انطلاق فعاليات الدورة 26 لمهرجان غات السياحي

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأربعاء 30 ديسمبر 2020, 07:48 مساء
فعاليات مهرجان غات السياحي 2020. (الإنترنت)

انطلقت، أمس الثلاثاء، فعاليات الدورة الـ26 لمهرجان غات السياحي في المدينة الواقعة جنوب غرب ليبيا، بحضور شعبي رغم ظروف جائحة «كورونا» تحت شعار «من رحم المعاناة يولد الإبداع والتميز».

وقال رئيس اللجنة العليا لمهرجان غات، سالم التهامي لـ«بوابة الوسط» إن المشاركة في المهرجان حتى الآن «فاقت كل التوقعات»، مشيرًا إلى إقامة الفعاليات الفنية بالمهرجان في أماكن مفتوحة لأول مرة من أغانٍ ورقصات، إلى جانب سباق المهاري المميز هذا العام من خلال مشاركة الاتحاد العام للمهاري.

وأضاف التهامي أن فعاليات المدن القديمة في غات والبركت «لم تقم، وذلك بسبب جائحة كورونا خصوصًا أن هذه الأماكن لو أُقيمت فيها هي أماكن مغلقة من أزقة وبيوت، لكن خوفًا على صحة المواطن تم إلغاء إقامة أي فعالية في المدن القديمة».

ونوه رئيس اللجنة العليا إلى أن مهرجان غات هذا العام تتخلله ورشة عمل بعنوان «التاريخ ما قبل الميلاد في أكاكوس»، إضافة إلى حلقة نقاش حول «الشواهد التاريخية لتادرارت أكاكوس».

يشار إلى أن الاتحاد العام للمهاري تأسس العام 1993 بهدف ممارسة رياضة المهاري، وشارك في عديد الأنشطة الدولية والعربية، ويعتبر اتحادًّا مؤسسًا للاتحاد العربي لسباق الهجن، واتحادًّا مؤسسًا للاتحاد الأفريقي لسباقات الهجن، وكذلك الاتحاد الدولي لرياضة سباقات الهجن المهاري.

فعاليات مهرجان غات السياحي 2020. (الإنترنت)
فعاليات مهرجان غات السياحي 2020. (الإنترنت)
فعاليات مهرجان غات السياحي 2020. (الإنترنت)
فعاليات مهرجان غات السياحي 2020. (الإنترنت)
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