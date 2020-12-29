«العليا لمجابهة كورونا»: اجتماع مرتقب لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين

اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق, 29 ديسمبر 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

كشفت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق، أنه تم الاتفاق خلال اجتماع اللجنة الخامس والخمسين، على أن يكون هناك اجتماع موسع بين اللجنة العليا واللجنة العلمية الاستشارية، لإعادة النظر في بروتوكول السفر للمواطنين.

وعقدت اللجنة العليا اجتماعها، اليوم، بحضور عضو عن اللجنة العلمية الاستشارية لمجابهة فيروس كورونا، بحسب بيان للجنة العليا اليوم.

وتم خلال الاجتماع الاطلاع على الوضع الوبائي ومدى انتشار الفيروس خلال المدة الماضية، وكذلك للنظر في إجراءات الحصول على التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد.

اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق, 29 ديسمبر 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق, 29 ديسمبر 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)

اجتماع اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا التابعة لحكومة الوفاق, 29 ديسمبر 2020. (صفحة اللجنة على فيسبوك)