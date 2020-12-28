الثني يطلع على احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 06:08 مساء
اجتماع الثني مع مديري مركزي سبها وبنغازي الطبيين. (الحكومة الموقتة)

اطلع رئيس الحكومة الموقتة، عبدالله الثني، على احتياجات مركزي سبها وبنغازي الطبيين، وذلك خلال اجتماع عقده في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي للاطمئنان على سير العمل في المركزين، وفق ما نشرته الحكومة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وحضر الاجتماع مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي، ومدير عام مركز سبها الطبي، عبدالرحمن عريش، ورئيس جهاز الإمداد الطبي الدكتور أحمد بورتيمة.

وقالت الحكومة الموقتة إن الاجتماع ناقش «ملف توطين العلاج بالداخل، والعلاج في الخارج وآليات إدارته، وأبرز المشاكل والعراقيل والصعوبات التي تواجهه».

وأكدت مدير عام مركز بنغازي الطبي، الدكتورة فتحية العريبي أن «حوالي 359 مواطنة ومواطناً تم إيفادهم للعلاج بالخارج».

وأضافت الحكومة الموقتة أن الثني أصدر من جهته «تعليماته بضرورة الإسراع في توفير مصنع للأكسجين، ووضع آلية لتوفيره بمركز بنغازي الطبي إلى حين توفير المصنع»، مشيرة إلى أنه اطلع أيضا على أبرز المشاكل التي تواجه مركز سبها الطبي، مؤكدا ضرورة معالجتها في أسرع وقت.

وأثنى مديرا مركز بنغازي الطبي ومركز سبها الطبي على دور جهاز الإمداد الطبي في توفير الاحتياجات الخاصة بالمركزين. فيما طالبهما رئيس الحكومة الموقتة بضرورة التنسيق والتعاون التام مع جهاز الإمداد الطبي لتوفير الخدمات للمواطنين، وضمان استمرارها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

العالم يبدأ تناول لقاح «كورونا» وسط مخاوف من السلالات الجديدة.. والإغلاقات تعود ...
دولى
عالم يتوقع موعد زوال «كورونا»
طب وصحة
الولايات المتحدة تكشف مصير منفذ تفجير ناشفيل
دولى
السعودية تمدد تعليق الطيران وإغلاق الحدود بسبب «كورونا»
عربى
نادي «سانتوس» ينفي تحطيم ميسي رقم لاعبه الأسطوري بيليه
رياضة عالمية
تناقض الأسعار يثير الأسئلة حول اختبارات الإصابة بـ«كوفيد-19»
دولى
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
برنامج عكس التيار | كيفية توزيع اللقاح المضاد لفيروس «كورونا»
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل يغير لقاح «موديرنا» الجينات البشرية؟