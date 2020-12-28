العثور على جثة رجل متحللة في سرت

صورة أرشيفية لانتشال إحدى الجثث المجهولة (الإنترنت).

عثر، الأحد، على جثة رجل متحللة بمزرعة الأبحاث في مدينة سرت.

وقال عضو بفريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنهم تلقوا بلاغا من أحد المواطنيين بالعثور على آثار لجثة بالمزرعة.

وأوضح أنه «تم إبلاغ الجهات الأمنية والمعنية ذات العلاقة، التي عاينت الموقع، وأمرت بحفر موضع تلك الآثار، ليتم العثور على جثة متحللة لرجل يرتدي زيا عسكريا».

ووفق العضو نفسه، فإنه «بعد استخراج الجثة، تم تسليمها إلى ثلاجة حفظ الجثامين لحين اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة بشأنها، تمهيدا لدفنها».

