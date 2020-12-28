العثور على جثة رجل متحللة في سرت

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الإثنين 28 ديسمبر 2020, 12:53 صباحا
صورة أرشيفية لانتشال إحدى الجثث المجهولة (الإنترنت).

عثر، الأحد، على جثة رجل متحللة بمزرعة الأبحاث في مدينة سرت.

وقال عضو بفريق الطوارئ بجمعية الهلال الأحمر الليبي سرت، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إنهم تلقوا بلاغا من أحد المواطنيين بالعثور على آثار لجثة بالمزرعة.

وأوضح أنه «تم إبلاغ الجهات الأمنية والمعنية ذات العلاقة، التي عاينت الموقع، وأمرت بحفر موضع تلك الآثار، ليتم العثور على جثة متحللة لرجل يرتدي زيا عسكريا».

ووفق العضو نفسه، فإنه «بعد استخراج الجثة، تم تسليمها إلى ثلاجة حفظ الجثامين لحين اتخاذ الإجراءات الإدارية القانونية اللازمة بشأنها، تمهيدا لدفنها».
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية زوارة تسعى لإضاءة المدينة بالطاقة الشمسية
ليبيا
«CNN»: مصدر بمكتب التحقيقات الفيدرالي يرجح عملية انتحارية وراء تفجير ناشفيل
دولى
العلم يفسر صعوبة تعرفنا على مستخدمي «الكمامة»
منوعات
مصر: 1189 إصابة جديدة بـ«كورونا» و43 حالة وفاة
عربى
الحبري: تعديل سعر الصرف يقفل أبواب الفساد.. وإصدار ضوابط بيع النقد الأجنبي هذا ...
ليبيا
ثلاثية تشلسي تنقذ رقبة أرتيتا في أرسنال
رياضة عالمية
لأول مرة.. سعر «بيتكوين» يتخطى حاجز الـ25 ألف دولار
اقتصاد
بملايين الدينارات.. ضبط تشكيلين عصابيين يمتهنان تزوير الصكوك المالية
ليبيا
مدربون تحت طائلة الإقالة في الدوري الإنجليزي
رياضة عالمية
إسبانيا: 4 إصابات بسلالة فيروس «كورونا الجديدة» لقادمين من بريطانيا
دولى
«مكافحة الأمراض» يوضح كيفية فحص السفن التجارية لمعرفة وجود «كورونا» عليها
ليبيا
باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

إجراءات ضرورية حال الاشتباه بإصابة أحد أفراد الأسرة بـ«كورونا»