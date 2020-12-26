مديرية أمن طرابلس: القبض على متهم بسرقة السيارات بمساعدة شقيقه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 26 ديسمبر 2020, 12:06 مساء
المتهم بسرقة السيارات وبيعها في طرابلس. (مديرية الأمن)

أعلنت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، القبض على شخص يقوم بسرقة السيارات من مسلاتة وترهونة ويبيعها في طرابلس بمساعدة شقيقه.

وأوضحت في بيان أن فرقة التحري العام التابعة لمكتب البحث الجنائي بالمديرية تمكنت من التوصل لمعلومات مؤكدة حول الشقيقين، إذ جرى رصد وتتبع أحدهما حتى توصلت لمكان سكنه بأحد الأحياء السكنية بمنطقة غوط الشعال، ومن ثم ضبطه.

كما عُـثر على إحدى السيارات المسروقة والمبلغ عنها من قبل مديرية أمن مسلاتة، وبالتبليغ عن رقم هيكلها حضر المشتكي وتعرف على سيارته، وقامت الفرقة بمواجهة المتهم بما نسب إليه، واعترف بواقعة السرقة، ومن ثم إحالته لجهات الاختصاص.

سيارة مسروقة ضبطت وسلمت إلى صاحبها. (مديرية أمن طرابلس)
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