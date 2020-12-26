باشاغا يعلق على تبادل محتجزين من قوات «الوفاق» والقيادة العامة

محتجزون برفقة ذويهم بعد عملية تبادل بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة الجمعة. (تويتر)

قال وزير الداخلية المفوض بحكومة «الوفاق»، فتحي باشاغا، إنه «لا سبيل لقيام الدولة الا بالتوافق واتباع السبل السلمية لإدارة خلافاتنا»، وذلك بعد ساعات من تبادل محتجزين من قوات حكومة الوفاق وقوات القيادة العامة.

وفي تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» قال باشاغا: «في هذه الليلة تغمر الفرحة عائلات ليبية فرحًا بعودة أبنائهم وأحبتهم بعد مساعٍ وإشراف من لجنة (5+5) وفق اتفاق وقف إطلاق النار».

وجرت عملية تبادل المحتجزين في وقت سابق الجمعة، بمنطقة الشويرف (غرب البلاد) بإشراف عدد من القادة الميدانيين وحكماء وأعيان من الزاوية وصبراتة والزنتان. ونقلت قناة «ليبيا الأحرار» عن مصادر خاصة، لم تسمها، القول إن 33 محتجزًا من قوات القيادة العامة تم إطلاقهم مقابل 15 محتجزًا من قوات الوفاق ينحدر أغلبهم من مدن الزاوية وصبراتة وطرابلس وصرمان وتاجوراء.

وفي أول رد فعل، رحبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا «بتنفيذ عملية تبادل محتجزين من الطرفين بإشراف اللجنة العسكرية المشتركة (5+5»)، ووصف بيان صادر عن البعثة هذا التطور بـ«النجاح الكبير»، وحث «الطرفين على تسريع وتيرة تنفيذ كافة بنود وقف إطلاق النار الموقع بين الطرفين بتاريخ 23 أكتوبر 2020 في جنيف، بما في ذلك استكمال تبادل كافة المحتجزين المشمولين بالاتفاق».

محتجزون برفقة ذويهم عقب الإفراج عنهم خلال عملية تبادل بين قوات حكومة الوفاق والقيادة العامة الجمعة. (تويتر)