سيالة ولافروف يناقشان الوضع الليبي خلال اجتماع بموسكو في 30 ديسمبر

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 24 ديسمبر 2020, 07:10 مساء
لقاء سابق بين لافروف وسيالة. (أرشيفية: الإنترنت)

قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زخاروفا، إن الوزير سيرغي لافروف سيعقد اجتماعا مع المفوض بوزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة يوم 30 ديسمبر بمقر الوزارة في العاصمة موسكو.

وأضافت زخاروفا في تصريح نقلته وكالة «تاس» الروسية، اليوم الخميس، أن لافروف سيناقش مع سيالة «الذي يقوم بزيارة عمل إلى موسكو» العلاقات بين روسيا وليبيا في مختلف المجالات.

وتوقعت زخاروفا «أن يتبادل الطرفان وجهات النظر بشأن الوضع في ليبيا وخارجها، بما في ذلك الجهود المبذولة لتعزيز وقف إطلاق النار وتعزيز العملية السياسية على أساس القرارات المتخذة في مؤتمر برلين للسلام وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2510، مع التركيز على سبل العمل على زيادة دور روسيا في مساعدة الجهود المبذولة لإيجاد حل سريع للوضع في ليبيا».

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