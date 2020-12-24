المشير حفتر يفتتح مشروع زراعة 500 ألف شتلة غابات في منطقة بنينا

المشير حفتر أثناء افتتاح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا. الخميس 24 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)

افتتح القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، اليوم الخميس، مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا بزراعته لأول شتلة في هذا المشروع، بحسب ما أعلنته القيادة العامة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت القيادة العامة إن ذلك يأتي «مساهمةً من القوات المسلحة للقضاء على التصحر في تلك المنطقة التي كانت شوكةً في حلْق الجماعات الإرهابية قبل أن يقضي عليها الجيش الوطني ويجتثها من جذورها».

وأضافت القيادة العامة أن مراسم افتتاح المشروع جرت قبل توجه القائد العام لحضور العرض العسكري المهيب الذي نظمته القيادة العامة احتفالاً بعيد الاستقلال.

المشير حفتر أثناء افتتاح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا. الخميس 24 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير حفتر أثناء افتتاح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا. الخميس 24 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)

المشير حفتر أثناء افتتاح مشروع زراعة نصف مليون شتلة غابات في منطقة بنينا. الخميس 24 ديسمبر 2020. (القيادة العامة)