المسماري: القيادة العامة ترصد تحشيدا عسكريا شرق مصراتة وتحذر من اتخاذ أي خطوات تصعيدية

الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن بيان للقيادة العامة عن رصد «تحشيد كبير للميليشيات» في مناطق شرق مصراتة استعدادا للهجوم على مناطق تمركز القوات التابعة لها في سرت والجفرة، محذرة «من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة».

وجاء في البيان الذي نشره الناطق باسمها عبر صفحتها على «فيسبوك» مساء اليوم الأربعاء، «رصدنا اليوم تحشيدا كبيرا للميليشيات الإجرامية والتكفيرية المدججة بالأسلحة التركية المتطورة وآلاف المرتزقة والمقاتلين الأجانب في منطقة الهيشة والقداحية وزمزم وعموم شرق مصراتة ورفع درجة الاستعداد لديهم وتهديدهم بالهجوم على مناطق القوات المسلحة العربية الليبية في سرت والجفرة بل وصل بهم الأمر لتهديد الشرق بالكامل».

واعتبرت القيادة العامة هذا الأمر «انتهاكا صريحا لمبادئ وقف إطلاق النار وما نتج عنه من تفاهمات»، داعية إلى «اتخاذ خطوات عملية على الأرض لتعزيز وقف دائم لإطلاق النار وترجمة بيان جنيف للجنة العسكرية (5+5) والذي ترعاه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى إجراءات عملية تسهم في حل الأزمة الليبية».

وأكدت القيادة العامة في البيان «التزامها بوقف إطلاق النار وتنفيذ مخرجات اللجنة العسكرية (5+5)» وذلك «استجابة لمتطلبات المجتمع الدولي ومساعي الخيرين من الليبيين»، منبهة إلى أنها لا تزال ترصد وتتابع «تحركات الميليشيات»، محذرة إياها «من اتخاذ أي خطوات تصعيدية واستفزازية في المنطقة».

وأرفق الناطق باسم القيادة العامة مع البيان تسجيلا مصورا متداولا على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي قال إنها «يبين تحشيد الميليشيات حول خط وقف إطلاق النار» غرب سرت.