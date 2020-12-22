إنقاذ حياة طفلة ابتلعت عملة معدنية في أجدابيا

العملة المعدنية بعد إخراجها من فم الطفلة أثناء العملية الجراحية. (مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا)

تمكن الأطباء بمستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي في أجدابيا، من إنقاذ حياة طفلة من الموت بعد ابتلاعها عملة معدنية أثناء اللعب بها، ما أدى إلى انزلاقها داخل الفم.

وقال المركز الإعلامي بالمستشفى، لـ«بوابة الوسط» اليوم الثلاثاء، إن الأطباء بقسم العمليات تمكنوا من انتزاع العملة المعدنية على الفور عبر إجراء عملية ناجحة للطفلة، مؤكدا أن «الطفلة عادت إلى حياتها الطبيعية وتستعد للخروج بعد إنهاء الإجراءات الطبية المعمول بها بالمستشفى».

وأشار المركز الإعلامي إلى أن العملية أجراها الطاقم الطبي المكون من الدكتور عيسى جابر، والدكتورة زمزم حدور، بالإضافة إلى الممرضة مريم القابسي وطبيبة التخدير نورة الذيب وفنية التخدير رقية المقريف.

الطفلة أثناء إجراء العملية الجراحية لإخراج العملية المعدنية. (مستشفى الشهيد إمحمد المقريف المركزي التعليمي أجدابيا)